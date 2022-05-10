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Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС, - посол

Фото: посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто (oda te gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Венгрия поддержит вступление Украины в Европейский союз. Когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для "Эспресо".

В частности, он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.

"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его", - отметил Ийдярто.

Отметим, опасения насчет Будапешта связаны с тем, что он блокировал заседания комиссий Украина-НАТО из-за вопросов венгерского меньшинства, а именно в отношении языковой и образовательной политики.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что пока не наблюдаются сигналы о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС. Он выразил надежду, что этого не произойдет.

Примечательно, но согласно опросу Flash Eurobarometer, вступление Украины в ЕС поддерживает большинство населения всех стран-участниц, кроме Венгрии.

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