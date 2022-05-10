Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС, - посол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для "Эспресо" .

В частности, он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.

"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его", - отметил Ийдярто.

Отметим, опасения насчет Будапешта связаны с тем, что он блокировал заседания комиссий Украина-НАТО из-за вопросов венгерского меньшинства, а именно в отношении языковой и образовательной политики.