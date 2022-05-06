ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вступление Украины в ЕС поддерживает большинство во всех странах, кроме Венгрии, - опрос

Новина українською →
Брюссель, Пятница 06 мая 2022 09:44
Вступление Украины в ЕС поддерживает большинство во всех странах, кроме Венгрии, - опрос Фото: европейцы поддерживают вступление Украины в ЕС (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 66% жителей стран-участниц. Причем поддерживает большинство население во всех странах ЕС, кроме Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Flash Eurobarometer.

Сообщается, что 79% жителей поддерживают солидарность Евросоюза с Украиной в связи с российским вторжением. В частности, 93% одобряют оказание гуманитарной помощи, 88% - предоставление убежища беженцам, 80% - финансовую поддержку.

Также согласно данным опросам, 66% согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. В разрезе стран поддержка членства выглядит следующим образом:

  • Португалия - 87%
  • Эстония - 83%
  • Литва - 82%
  • Польша - 81%
  • Ирландия - 79%
  • Мальта - 77%
  • Финляндия - 77%
  • Хорватия - 77%
  • Испания - 75%
  • Швеция - 74%
  • Румыния - 71%
  • Латвия - 69%
  • Италия - 60%
  • Дания - 67%
  • Словения - 64%
  • Нидерланды - 62%
  • Германия - 61%
  • Бельгия - 60%
  • Кипр - 56%
  • Чехия - 57%
  • Франция - 56%
  • Словакия - 54%
  • Греция - 54%
  • Австрия - 54%
  • Люксембург - 52%
  • Болгария - 51%
  • Венгрия - 48%

Вступление Украины в ЕС поддерживает большинство во всех странах, кроме Венгрии, - опрос

Фото: результаты опроса

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем