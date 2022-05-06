Вступление Украины в ЕС поддерживает большинство во всех странах, кроме Венгрии, - опрос
Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 66% жителей стран-участниц. Причем поддерживает большинство население во всех странах ЕС, кроме Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Flash Eurobarometer.
Сообщается, что 79% жителей поддерживают солидарность Евросоюза с Украиной в связи с российским вторжением. В частности, 93% одобряют оказание гуманитарной помощи, 88% - предоставление убежища беженцам, 80% - финансовую поддержку.
Также согласно данным опросам, 66% согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. В разрезе стран поддержка членства выглядит следующим образом:
- Португалия - 87%
- Эстония - 83%
- Литва - 82%
- Польша - 81%
- Ирландия - 79%
- Мальта - 77%
- Финляндия - 77%
- Хорватия - 77%
- Испания - 75%
- Швеция - 74%
- Румыния - 71%
- Латвия - 69%
- Италия - 60%
- Дания - 67%
- Словения - 64%
- Нидерланды - 62%
- Германия - 61%
- Бельгия - 60%
- Кипр - 56%
- Чехия - 57%
- Франция - 56%
- Словакия - 54%
- Греция - 54%
- Австрия - 54%
- Люксембург - 52%
- Болгария - 51%
- Венгрия - 48%
Фото: результаты опроса
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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