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Угорщина підтримає вступ України до ЄС, - посол

Фото: посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто (oda te gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Угорщина підтримає вступ України до Європейського союзу. Коли почнеться процедура розгляду відповідних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для "Еспресо".

Зокрема, він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією і можливостями. І в кінці я хочу запевнити вас в тому, що, коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському союзі, Угорщина підтримає його", - зазначив Ійдярто.

Зазначимо, побоювання щодо Будапешта пов'язані з тим, що він блокував засідання комісій Україна-НАТО через питання угорської меншини, а саме щодо мовної та освітньої політики.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що поки не спостерігаються сигнали про блокування Угорщиною вступу України до ЄС. Він висловив сподівання, що цього не станеться.

Примітно, але згідно з опитуванням Flash Eurobarometer, вступ України до ЄС підтримує більшість населення всіх країн-учасниць, крім Угорщини.

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