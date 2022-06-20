Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины, - Орбан

Венгрия на будущем саммите лидеров Евросоюза поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado .

Сообщается, что сегодня президент Европейского совета Шарль Мишел провел видеоконференцию в рамках подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 24-25 июня. В ней приняли участие лидеры Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

Также сообщается, что венгерский премьер Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине статус кандтидата на вступление в ЕС. При этом, по его словам, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.