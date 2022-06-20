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Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины, - Орбан

Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Сергей Новиков

Венгрия на будущем саммите лидеров Евросоюза поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado.

Сообщается, что сегодня президент Европейского совета Шарль Мишел провел видеоконференцию в рамках подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 24-25 июня. В ней приняли участие лидеры Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

Также сообщается, что венгерский премьер Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине статус кандтидата на вступление в ЕС. При этом, по его словам, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала странам-участницам ЕС предоставить Украине статус кандидата.

А премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что этот статус даст Украине.

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ВенгрияВиктор ОрбанВступление в ЕС