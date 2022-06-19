Что даст Украине статус кандидата на вступление в ЕС: ответ Шмыгаля

Статус кандидата на вступление в Евросоюз даст Украине целый ряд возможностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, окончательное решение по статусу для Украины ожидается на саммите лидеров ЕС, который пройдет 23-24 июня.

Что именно даст этот статус: