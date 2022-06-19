Что даст Украине статус кандидата на вступление в ЕС: ответ Шмыгаля
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Статус кандидата на вступление в Евросоюз даст Украине целый ряд возможностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, окончательное решение по статусу для Украины ожидается на саммите лидеров ЕС, который пройдет 23-24 июня.
Что именно даст этот статус:
- юридическое закрепление европейского будущего Украины. Это значит, что процесс запущен, и страна уже соответствует значительному количеству критериев;
- завершение всеобъемлющей трансформации всех сфер. В этом Украину будет постоянно поддерживать Еврокомиссия, оказывая необходимую консультационную и другую помощь;
- полноправное участие в программах и инициативах ЕС, открытых как для стран-участниц, так для стран-кандидатов. Украина получит более широкие возможности для того, чтобы быть услышанной при формировании политик ЕС;
- привлекательность для инвесторов. Бизнес-климат будет приближаться к европейским условиям, инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес - защищенным;
- доступ к финансовой помощи для стран, которые готовятся к вступлению в ЕС (гранты, инвестиции или техническая помощь);
- аккумулируя средства для восстановления Украины через специальный Трастовой фонд солидарности, ЕС будет относиться к своим инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС;
- движение в ЕС позволит модернизировать Украину, которая заинтересована провести все изменения как можно быстрее.
Напомним, на этой неделе Европейская комиссия рекомендовала странам-участницам ЕС предоставить Украине статус кандидата.
Сегодня стало известно, при каких условиях Киев может лишиться этого статуса.
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