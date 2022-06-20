Угорщина підтримає статус кандидата в ЄС для України, - Орбан

Угорщина на майбутньому саміті лідерів Євросоюзу підтримає надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado .

Повідомляється, що сьогодні президент Європейської Ради Шарль Мішел провів відеоконференцію в рамках підготовки до саміту ЄС, який пройде 24-25 червня. У ній взяли участь лідери Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти.

Також повідомляється, що угорський прем'єр Віктор Орбан погодився з пропозицією надати Україні статус кандтидата на вступ до ЄС. При цьому, за його словами, Грузія та Боснія і Герцеговина повинні отримати статуси в такому ж темпі.