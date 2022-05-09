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Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго по отношению к России, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто (flickr.com/photos/dgcomsoc)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о неизменности позиции Будапешта по введению запрета на импорт российской нефти, несмотря на длительные переговоры в рамках ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HGV.

Венгерское правительство не поддерживает введение эмбарго против РФ. По мнению главы МИД, введение 6-го пакета антироссийских санкций подорвет экономику Венгрии и ее энергообеспечение.

"Венгрия не будет голосовать за предложение Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку оно создаст проблему для Венгрии и не имеет вариантов ее решения", – объяснил Сийярто.

Нефть из России удовлетворяет 2/3 венгерских нужд. Еврокомиссия после недельных дебатов предложила сделать исключение для Венгрии и двух стран и позволить им вводить эмбарго постепенно. Однако потенциальная отсрочка до 2024 года Будапешт не удовлетворила. Венгерские власти хотят отсрочку на 5 лет.

К слову, накануне послы ЕС не согласовали санкции против России из-за позиции Венгрии.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВенгрияНефтьСанкции против России