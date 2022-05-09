RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина не підтримає нафтове ембарго щодо Росії, - Сійярто

Фото: Петер Сійярто (flickr.com/photos/dgcomsoc)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про незмінність позиції Будапешта щодо запровадження заборони на імпорт російської нафти, попри тривалі переговори в рамках ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HGV.

Угорський уряд не підтримує запровадження ембарго проти РФ. На думку очільника МЗС, запровадження 6-го пакету антиросійських санкцій підірве економіку Угорщини та її енергозабезпечення.

"Угорщина не голосуватиме за пропозицію Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створить проблему для Угорщини та не мість варіантів її вирішення", – пояснив Сійярто.

Нафта з Росії задовольняє 2/3 угорських потреб. Єврокомісія після кількатижневих дебатів запропонувала зробити виняток для Угорщини та ще двох країн і дозволити їм запроваджувати ембарго поступово. Однак, потенційне відтермінування до 2024 року Будапешт не задовольнило. Угорська влада хоче відстрочку на 5 років.

До слова, напередодні посли ЄС не узгодили санкції проти Росії через позицію Угорщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяУгорщинаНафтаСанкції проти Росії