Венгрия поддержала военную операцию Турции в Сирии

Фото: Петер Сиярто (flickr.com/mfarussia)

Венгрия поддерживает создание "безопасной зоны" в Сирии, куда можно будет переселить эмигрантов

Во вторник, 15 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна поддерживает военный план Турции по перемещению беженцев в Сирию, несмотря на противоположную позицию Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, венгерское правительство учитывает только одно, когда речь заходит о турецкой военной операции в Сирии - это остановка потока эмигрантов в Европу.

"Если вопрос для нас, венгров, ставится так: "Хотели бы мы, чтобы Турция переселила мигрантов в Сирию или открыла бы двери в направлении Европы? - тогда наш ответ ясен", - сказал он, добавив, что Турция должна переселить мигрантов в Сирию.

Министр сказал, что Венгрия с радостью будет работать с Турцией, если она создаст безопасную зону в Сирии, куда могут быть переселены сирийские эмигранты, ранее покинувшие страну из-за войны.

Отметим, позиция ЕС по поводу турецкой военной операции заключается в том, что Турция должна немедленно прекратить свою деятельность на севере-востоке Сирии.

В ЕС также уверены, что действия Турции подрывают усилия международной коалиции в борьбе против террористической организации "Исламское государство", которое остается угрозой для европейской безопасности, для Турции, для региональной и международной безопасности.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии. Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами. В то же время Эрдоган заявил, что Турция не претендует на сирийские территории.

Также РБК-Украина сообщало, что Совет безопасности 15 октября ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии. Инициаторами заседания выступили страны-члены Европейского союза.