Угорщина підтримала воєнну операцію Туреччини в Сирії

Фото: Петер Сиярто (flickr.com/mfarussia)

Угорщина підтримує створення "безпечної зони" в Сирії, куди можна буде переселити емігрантів

У вівторок, 15 жовтня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримує військовий план Туреччини переміщення біженців у Сирії, попри протилежну позицію Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, угорський уряд враховує тільки одне, коли мова заходить про турецьку військову операцію в Сирії - це зупинка потоку емігрантів в Європу.

"Якщо питання для нас, угорців, ставиться так: "Чи хотіли б ми, щоб Туреччина переселила мігрантів у Сирію або відкрила б двері в напрямку Європи? - тоді наша відповідь зрозуміла", - сказав він, додавши, що Туреччина повинна переселити мігрантів у Сирію.

Міністр сказав, що Угорщина з радістю буде працювати з Туреччиною, якщо вона створить безпечну зону в Сирії, куди можуть бути переселені сирійські емігранти, які раніше покинули країну через війну.

Зазначимо, позиція ЄС щодо турецької військової операції полягає у тому, що Туреччина повинна негайно припинити свою діяльність на півночному сході Сирії.

В ЄС також впевнені, що дії Туреччини підривають зусилля міжнародної коаліції в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава", яка залишається загрозою для європейської безпеки, для Туреччини, для регіональної та міжнародної безпеки.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що турецька армія почала військову операцію в Сирії. Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами. Водночас Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на сирійські території.

Також РБК-Україна повідомляло, що Рада безпеки 15 жовтня ООН обговорить військову операцію Туреччини в Сирії. Ініціаторами засідання виступили країни-члени Європейського союзу.