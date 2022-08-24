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Венгрия не планирует вводит визовые ограничения для россиян, - Сийярто

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Руслан Гаращенко

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - написал он по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал визовый бан для россиян не очень хорошей идеей.

Тем временем несколько стран готовы ввести такой бан на региональном уровне, если его не примут в целом в ЕС.

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ВенгрияВизовый режимРоссийская Федерация