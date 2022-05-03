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Венгрия отрицает, что знала о планах Путина напасть на Украину

Фото: Венгрия отрицает, что знала о планах Путина напасть на Украину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Будапеште отреагировали на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Венгрия знала о плане Путина напасть на Украину. Там назвали его утверждения "фейковыми", назвав это якобы такой реакцией Киева на отказ поставлять украинской стороне оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря Венгрии по международным связям и отношениям Золтана Ковача в Twitter.

"3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и выдумывание лжи не изменит нашей позиции", - написал он.

Что произошло

Напомним, в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины и заявил, венгерские власти знали о подготовке полномасштабного вторжения России, а также имели свой территориальный интерес.

Кроме того, впоследствии Папа Римский Франциск сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России по полномасштабному вторжению в Украину. По словам венгерского премьера, война в Украине должна завершиться 9 мая.

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Владимир ПутинВенгрияВойна России против Украины