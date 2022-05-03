Угорщина заперечує, що знала про плани Путіна напасти на Україну

"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав він.

Що сталося

Нагадаємо, в ефірі телемарафону Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної Росією війни проти України та заявив, угорська влада знала про підготовку повномасштабного вторгнення Росії, а також мала свій територіальний інтерес.

Крім того, згодом Папа Римський Франциск повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився з ним планами Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами угорського прем'єра, війна в Україні повинна завершитися 9 травня.

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