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Венгрия отправит своего космонавта на МКС до 2025 года

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки помогут Венгрии отправить своего космонавта на Международную космическую станцию к 2025 году. Страна планирует наконец начать эксперименты с устройствами, которые были разработаны для телекоммуникации и наблюдения за Землей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Венгрии.

По словам министра иностранных дел и внешней торговли Петера Сийярто, Венгрия планирует отправить своего космонавта на МКС к 2025 году, чтобы наконец начать эксперименты с устройствами, которые были разработаны в стране для телекоммуникации, измерение радиации и наблюдения за планетой.

Сийярто добавил, что несмотря на накопление достаточного количества знаний и опыта, в стране слишком мало уделяют внимания развитию космической отрасли. В конце концов, успех миссии может положительно повлиять на ее укрепление.

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