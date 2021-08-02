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Угорщина відправить свого космонавта на МКС до 2025 року

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки допоможуть Угорщині надіслати свого космонавта на Міжнародну космічну станцію до 2025 року. Країна планує нарешті розпочати експерименти з пристроями, що були розроблені для телекомунікації й спостереження за Землею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МЗС Угорщини.

За словами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петера Сіярто, Угорщина планує надіслати свого космонавта на МКС до 2025 року, аби нарешті розпочати експерименти з пристроями, які були розроблені в країні для телекомунікації, вимірювання радіації й спостереження за планетою.

Сіярто додав, що попри накопичення достатньої кількості знань й досвіду, в країні занадто мало приділяють уваги розвитку космічної галузі. Зрештою, успіх місії може позитивно вплинути на її зміцнення.

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УгорщинакосмосМКС