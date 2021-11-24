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Венгрия откажется от закупки российской вакцины "Спутник V"

Автор: Мария Кучерявец

Венгрия не будет участвовать в схеме совместных закупок ЕС вакцин против коронавируса. Также страна откажется от заказа российских или китайских препаратов в следующем заказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя администрации премьера Венгрии Гергейра Гуйяша, которого цитирует Euractiv.

"Правительство приняло мудрое и ответственное решение не участвовать во втором раунде закупок вакцин в ЕС", - заявил он.

По его словам, в стране еще есть 10 миллионов вакцин, которых достаточно для проведения третьей прививки.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто уточнил, что Венгрия отказывается от закупки вакцин из РФ и Китая на общую сумму 5 млн гривен.

"Сейчас мы не ведем переговоров ни со "Спутник V", ни с Sinopharm о новых поставках в Венгрию. Следующая партия вакцин, вероятно, не будет включать вакцин с Востока. Поставщики выполнили ранее подписанные нами контракты", - сказал Сийярто.

Он добавил, что текущие переговоры с Российским государственным инвестиционным фондом, который занимается производством "Спутника V" и китайской Sinopharm ограничиваются возможностью производства вакцин по лицензии этих двух компаний на будущей национальной фабрике вакцин.

Как отмечают венгерские СМИ, 80% из 10 млн вакцин, которые уже есть в стране, являются западными.

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ВенгрияВакцина от коронавируса