Угорщина відмовиться від закупівлі російської вакцини "Супутник V"

"Уряд ухвалив мудре та відповідальне рішення не брати участь у другому раунді закупівель вакцин у ЄС", - заявив він.

За його словами, в країні ще є 10 мільйонів вакцин, яких достатньо для проведення третього щеплення.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто уточнив, що Угорщина відмовляється від закупівлі вакцин з РФ та Китаю на загальну суму 5 млн гривень.

"Зараз ми не ведемо переговорів ні зі "Супутник V", ні з Sinopharm про нові постачання до Угорщини. Наступна партія вакцин, певно, не включатиме вакцин зі Сходу. Постачальники виконали раніше підписані нами контракти", - сказав Сійярто.

Він додав, що поточні переговори з Російським державним інвестиційним фондом, який займається виробництвом "Супутника V" і китайською Sinopharm обмежуються можливістю виробництва вакцин за ліцензією цих двох компаній на майбутній національній фабриці вакцин.

Як зазначають угорські ЗМІ, 80% з 10 млн вакцин, які вже є в країні, є західними.