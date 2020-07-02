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Венгрия оставит границы закрытыми, несмотря на решение ЕС

Новости » Туризм     02.07.2020 - 13:55
Венгрия оставит границы закрытыми, несмотря на решение ЕС
Фото: Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Исключением стала Сербия, из-за того, что там проживает большая этническая венгерская диаспора

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что границы для третьих стран останутся закрытыми, несмотря на рекомендацию Европейского Союза. Исключение будет сделано лишь для жителей Сербии.

Об этом сообщает Hungarytoday.

Виктор Орбан считает, что решение ЕС противоречит интересам здравоохранения венгерского народа. Поэтому Венгрия не будет открывать границы для стран, не входящих в Евросоюз, которые относятся к списку "безопасных" с точки зрения путешествий.

Исключением стала Сербия, из-за того, что там проживает большая этническая венгерская диаспора.

Однако во вторник блок из 27 членов принял решение относительно путешествий, или деловых поездок в 14 стран для поддержки туристической индустрии ЕС. В частности, в Австралию, Алжир, Грузию, Канаду, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногорию и Японию.

Также сообщается, что Венгрия возобновит "гуманитарный коридор" для людей, следующих через страну транзитом.

"Любой, кто путешествует через Венгрию, должен будет использовать этот (коридор). Им не позволят сойти с этого пути, и мы будем держать строгий пограничный контроль", - сказал премьер-министр.

Напомним, Италия не будет открывать границы для граждан третьих стран из-за опасения, что это может привести к новой волне заражений коронавирусом.

Кроме того, ранее сообщалось, что Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Венгрияграница
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