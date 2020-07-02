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Угорщина залишить кордони закритими, незважаючи на рішення ЄС

Новини » Туризм     02.07.2020 - 13:55
Угорщина залишить кордони закритими, незважаючи на рішення ЄС
Фото: Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Винятком стала Сербія, через те, що там проживає велика етнічна угорська діаспора

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кордони для третіх країн залишаться закритими, незважаючи на рекомендацію Європейського Союзу. Виняток буде зроблено лише для мешканців Сербії.

Про це повідомляє Hungarytoday.

Віктор Орбан вважає, що рішення ЄС суперечать інтересам охорони здоров'я угорського народу. Тому Угорщина не відкриватиме кордони для країн, що не входять до Євросоюзу, які відносяться до списку "безпечних" з точки зору подорожей.

Винятком стала Сербія, через те, що там проживає велика етнічна угорська діаспора.

Однак у вівторок блок з 27 членів схвалив рішення щодо подорожей, або ділових поїздок у 14 країн задля підтримки туристичної індустрії ЄС. Зокрема, у Австралію, Алжир, Грузію, Канаду, Марокко, Нову Зеландію, Руанду, Сербію, Південну Корею, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорію і Японію.

Також повідомляється, що Угорщина відновить "гуманітарний коридор" для людей, які прямують через країну транзитом.

"Будь-хто, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей (коридор). Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль" - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Італія не буде відкривати кордони для громадян третіх країн через побоювання, що це може призвести до нової хвилі заражень коронавірусом.

Крім того, раніше повідомлялось, що Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Угорщинакордон
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