Италия не будет открывать границы, несмотря на решение ЕС

Фото: флаг Италии (pixabay.com)

Правительство опасается новой волны коронавируса

Италия не будет открывать границы для граждан третьих стран из-за опасения, что это может привести к новой волне заражений коронавирусом. Под запрет попали и страны, которые были признаны Советом Евросоюза как безопасные.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, правительство сохранило запрет на поездки туристам в Италию, а также в стране и в дальнейшем будут действовать правила карантина для лиц, прибывающих из других стран. Однако решение относительно свободного передвижения в и из стран ЕС и стран Шенгенской зоны, включая Великобританию - не будет отменено.

Кроме того, власти Италии могут ввести полицейские проверки по всей стране, чтобы выявлять людей, которые прибыли из страны, не входящих в ЕС. Таким иностранцам придется оставаться на карантине в течение двух недель.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что глобальная ситуация с распространением коронавируса остается очень сложной.

Напомним, Совет Евросоюза обнародовала список из 14 стран, для которых откроют внешние границы.

Кроме того, по состоянию на сегодня Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины.

Ранее в Минздраве объяснили ограничения на въезд украинцам в Европейский Союз.

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Автор: Андрей Козловский