Еврокомиссия подаст в суд на Венгрию из-за несоблюдения миграционных законов Евросоюза

ЕК запустила процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС в декабре 2015 года

Европейская комиссия в четверг, 19 июля, приняла решение подать в Суд Европейского союза на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Как известно, Еврокомиссия запустила процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС в декабре 2015 года. Причиной является миграционное законодательство Венгрии. Еврокомиссия направила Венгрии свою обоснованную позицию в декабре 2017 года.

Так, после анализа ответов венгерских властей ЕК решила, что большинство проблемных вопросов до сих пор остались не решенными. Решение подать на Венгрию в Суд Европейского союза - это последний этап санационной процедуры.

Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому. В частности, в процедуре предоставления убежища, условиях приема беженцев и процедуре возврата.

Отметим, что у венгерских властей есть два месяца, чтобы ответить на замечания Еврокомиссии. Если ответ Венгрии будет неудовлетворительным, Еврокомиссия сделает второй шаг - направит обоснованное мнение, а потом может передать дело в Cуд ЕС.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась участвовать в договоре ООН о всемирной миграции, который создан для согласования политики в отношении мигрантов.