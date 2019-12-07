Венгрия назвала условие для разблокировки вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его мнению, Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользование ими родного языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

В коммюнике министр заявляет, что таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднее образование - ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", - добавил он.

Напомним, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала "языковой закон" Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств.

Кроме того, в Венгрии выступили с критикой в отношении "языкового закона". По словам посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, так как учить его трудно.