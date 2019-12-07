Угорщина назвала умову для розблокування вступу України в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Венеціанська комісія "знову дала ясно зрозуміти", що прийнятий закон про мову "відбирає" раніше набуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Угорщини.

В комюніке міністр заявляє, що таким чином ця професійна експертиза нібито доводить, що мовний закон "суперечить міжнародному праву і зобов'язанням України".

"Попередній президент України Петро Порошенко і підтримані попереднім парламентом закони (про мову та середня освіта - ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин в усіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", - йдеться в заяві.

Разом з тим Петер Сійярто зазначив, що уряд Угорщини має певні надії на Володимира Зеленського.

"Новий президент, нова надія", - додав він.

Нагадаємо, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала "мовний закон" України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

Крім того, в Угорщині виступили з критикою щодо "мовного закону". За словами посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто, для національних меншин української мови не повинно бути так багато в школі, так як вчити його важко.