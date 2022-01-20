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Угорщина назвала умову для підтримки вступу України до НАТО

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Будапешт, Четвер 20 січня 2022 12:37
Угорщина назвала умову для підтримки вступу України до НАТО Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Сергей Новиков

Угорщина підтримає вступ України до НАТО, якщо вона позбудеться недоліків, пов'язаних з дотриманням прав етнічних угорців. Зокрема, з правом на освіту рідною мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто для ТАСС.

"Українцям треба провести ряд серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - зазначив він.

За його словами, Будапешт не задоволений ситуацією з правами етнічних угорців в Україні.

"Їх права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі і релігії порушуються. Закон, який забороняє особам з подвійним громадянством займати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", - додав Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина продовжить блокувати інтеграцію України до НАТО через мовний закон, який позбавляє етнічних угорців права на навчання в старших класах рідною мовою.

У президента України Володимира Зеленського говорили, що готують "джентельменську угоду" з Будапештом з цього приводу.

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