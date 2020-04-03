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Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 14:44
Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Венгрия ввела 2 апреля рекомендации по транзиту гражданам Украины

Из-за стремительного распространения коронавируса Венгрия изменила правила транзита для граждан, которые проезжают через ее территорию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, правительство Венгрии ввело 2 апреля рекомендации по транзиту гражданам Украины, которые возвращаются домой. Так, украинцам разрешен транзит ежедневно с 21:00 до 05:00 всеми видами автотранспорта через ряд пропускных пунктов со стороны Австрии. Также на всех пропускных пунктах проезд разрешен только после прохождения медицинского контроля, а в случае подозрения на коронавирус во въезде будет отказано.

Граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины территорией Венгрии, должны обращаться к Главному управлению национальной полиции Венгрии для получения специального разрешения.

Кроме того, чтобы получить разрешение необходимо предоставить справку о прохождении тестов на коронавирус и отсутствии подозрения на заболевание.

Напомним, после решения президента Владимира Зеленского о закрытии украинских границ для всех, вернуться в Украину можно транзитными коридорами лишь автомобилем и через определенные пункты пропуска.

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