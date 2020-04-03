Угорщина змінила правила перетину кордону для українців

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Угорщина запровадила 2 квітня рекомендації щодо транзиту громадянам України

Через стрімке поширення коронавірусу Угорщина змінила правила транзиту для громадян, які проїздять через її територію. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, уряд Угорщини запровадив 2 квітня рекомендації щодо транзиту громадянам України, які повертаються додому. Так, українцям дозволений транзит щодня з 21:00 до 05:00 усіма видами автотранспорту через ряд пропускних пунктів з боку Австрії. Також на усіх пропускних пунктах проїзд дозволений лише після проходження медичного контролю, а у разі підозри на коронавірус у в’їзді буде відмовлено.

Громадяни інших країн, у тому числі з метою здійснення гуманітарних транзитних перевезень громадян України територією Угорщини, мають звертатися до Головного управління національної поліції Угорщини для отримання спеціального дозволу.

Крім того, щоб отримати дозвіл необхідно надати довідку про проходження тестів на коронавірус та відсутність підозри на захворювання.

Нагадаємо, після рішення президента Володимира Зеленського про закриття українських кордонів для всіх, повернутися в Україну можна транзитними коридорами лише автомобілем та через певні пункти пропуску.