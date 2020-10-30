Венгрия готова купить российскую вакцину от COVID-19, в ЕК пригрозили мерами

Фото: Эрик Мамер (flickr com)

В Европейской коммисии назвали условие для того, чтобы Венгрия могла купить российскую вакцину от COVID-19. Только, если вакцина будет сертифицирована в ЕС.

Об этом представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Еврокомиссии.

По его словам, в противном случае Еврокомиссия должна будет принять против этой страны административные меры.

"Любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры", - заявил он.

Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна надеется получить первые партии вакцины от коронавируса в декабре нынешнего года или январе 2021-го и ведет переговоры на тему возможных поставок с Россией и Китаем.

Напомним, президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

В Украине заявили, что не стоит обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.