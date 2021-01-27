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Угорщина готова дати Україні 60,5 млн доларів кредиту на дороги на Закарпатті

Київ, Середа 27 січня 2021 12:44
Угорщина готова дати Україні 60,5 млн доларів кредиту на дороги на Закарпатті
Фото: Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Ігор Литвиненко

Угорщина готова надати Україні кредит на 60,5 млн доларів для будівництва доріг на Закарпатті. Угорщина хоче відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми підготували і розробили проект модернізації мосту через Тису в Захоні і хотіли б цей проект реалізувати. Ми хотіли б відкрити новий прикордонний пункт між Великим Ходасом і Великий Паладдю. Ми готові надати кредит на 50 млн євро на будівництво доріг на Закарпатті", - заявив Сійярто.

Також він додав, що Угорщина до цього надала Україні гранти на майже 54 млн доларів для 34 тисяч проектів.

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина хоче поліпшити відносини з Україною. Для цього сторони планують створити робочу групу по впровадженню закону про освіту.

Нагадаємо, криза у відносинах між Україною та Угорщиною збільшився в кінці минулого року. Сьогодні до Києва з візитом прибув Сійярто, який планує обговорити кризу між країнами. При цьому напередодні зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна не зможе диктувати умови в Києві.

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