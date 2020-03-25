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Британия продлит срок визы заблокированным из-за карантина украинцам

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 16:14
Британия продлит срок визы заблокированным из-за карантина украинцам
Иллюстративное фото (businessadvice.ru)

Срок визы продлят до 31 мая 2020 года

Британия продлит срок визы украинским гражданам, которые оказались заблокированными в стране из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенном Королевстве на странице в Twitter.

По данным украинского дипломатического представительства, гражданам, которые находятся в Британии и не могут вернуться домой, срок визы будет продлен до 31 мая.

"По достигнутой договоренности с Британией те, кто оказался в такой ситуации должны прислать email в Хоум Офис CIH@homeoffice.gov.ru и ваши визы будут продлены до 31 мая", - сообщили в посольстве.

Британия продлит срок визы заблокированным из-за карантина украинцам

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украину вернулись более 11 тысяч человек, в рамках эвакуации украинских граждан из-за рубежа. При этом в страну не пропустили почти 30 иностранных граждан.

Также РБК-Украина писало, что с 27 марта Украина полностью закрывает государственную границу для пассажирских перевозок. В правительстве заявили, что такая мера необходима, чтобы предотвратить попадание коронавируса в Украину и его дальнейшее распространение.

Кроме того, вчера премьер-министр Британии объявил об усилении карантина в Соединенном Королевстве. Усиленный карантин ввели минимум на 3 недели и будут постоянно пересматривать.

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