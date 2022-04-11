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Венгрия будет платить за газ в рублях, не нарушая санкции ЕС, - МИД

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных Дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство намерено оплачивать российский газ в рублях. При этом он подчеркнул, что Венгрия не нарушит санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

По словам главы МИД Венгрии, контрактные отношения между дочерней компанией MVM CEEnergy и дочерней компанией Газпрома "Газпромэкспорт", а также технические переговоры последних нескольких дней позволяют оплачивать поставленный газ так, как того требует поставщик, не нарушая брюссельских санкций.

Он подчеркнул, что на практике это будет означать, что государство заведет два счета в "Газпромбанке" - один в евро, другой в рублях. Правительство Венгрии платит банку в евро, а банк конвертирует евро в рубли, которые затем направляются в "Газпромэкспорт".

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплачивать газ России рублями является нарушением санкций.

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