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Глава Еврокомиссии предупредила Венгрию: оплата газа рублями - это нарушение санкций

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Брюссель, Пятница 08 апреля 2022 20:51
Глава Еврокомиссии предупредила Венгрию: оплата газа рублями - это нарушение санкций Фото: глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предупредила Венгрию о нарушении санкций против России. Речь идет об оплате российского газа рублями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы проанализировали указ Путина. То, что предлагает Путин - перевести евро в рубли, а затем оплатить газ, - это нарушение санкций", - сказала в интервью телеканалу глава Еврокомиссии.

Она добавила, что если Венгрия заплатит за российский газ рублями, то страна нарушит санкции, которые ЕС наложил на Россию.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия провела анализ требования России рассчитываться за газ рублями.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на оплату за газ в рублях.

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