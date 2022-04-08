Глава Еврокомиссии предупредила Венгрию: оплата газа рублями - это нарушение санкций

Главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предупредила Венгрию о нарушении санкций против России. Речь идет об оплате российского газа рублями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы проанализировали указ Путина. То, что предлагает Путин - перевести евро в рубли, а затем оплатить газ, - это нарушение санкций", - сказала в интервью телеканалу глава Еврокомиссии.

Она добавила, что если Венгрия заплатит за российский газ рублями, то страна нарушит санкции, которые ЕС наложил на Россию.