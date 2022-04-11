Угорщина платитиме за газ у рублях, не порушуючи санкції ЄС, - МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд має намір оплачувати російський газ в рублях. При цьому він підкреслив, що Угорщина не порушить санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

За словами глави МЗС Угорщини, контрактні відносини між дочірньою компанією MVM CEEnergy і дочірньою компанією Газпрому "Газпромекспорт", а також технічні переговори останніх декількох днів дозволяють оплачувати поставлений газ так, як того вимагає постачальник, не порушуючи брюссельських санкцій.

Він підкреслив, що на практиці це означатиме, що держава заведе два рахунки в "Газпромбанку" - один в євро, інший в рублях. Уряд Угорщини платить банку в євро, а банк конвертує євро в рублі, які потім направляються в "Газпромекспорт".