RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина платитиме за газ у рублях, не порушуючи санкції ЄС, - МЗС

Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд має намір оплачувати російський газ в рублях. При цьому він підкреслив, що Угорщина не порушить санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

За словами глави МЗС Угорщини, контрактні відносини між дочірньою компанією MVM CEEnergy і дочірньою компанією Газпрому "Газпромекспорт", а також технічні переговори останніх декількох днів дозволяють оплачувати поставлений газ так, як того вимагає постачальник, не порушуючи брюссельських санкцій.

Він підкреслив, що на практиці це означатиме, що держава заведе два рахунки в "Газпромбанку" - один в євро, інший в рублях. Уряд Угорщини платить банку в євро, а банк конвертує євро в рублі, які потім направляються в "Газпромекспорт".

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що оплачувати газ Росії рублями є порушенням санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаРосійська Федерація