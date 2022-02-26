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Венгрия не будет блокировать санкции против РФ, - Орбан

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Будапешт, Суббота 26 февраля 2022 15:48
Венгрия не будет блокировать санкции против РФ, - Орбан Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Мария Кучерявец

Венгрия поддержит все санкции Европейского Союза против России. Страна не собирается блокировать любые ограничения.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого цитирует Reuters.

"Венгрия ясно дала понять, что мы поддерживаем все санкции, мы ничего не будем блокировать, потому то, о чем могут договориться премьер-министры Европейского союза, мы принимаем и поддерживаем. Пришло время объединиться, это война", - сказал он, добавив, что мирные усилия являются самыми важными.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения по блокировке отключения РФ от SWIFT.

Напомним, Германия поддержала отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Таким образом, все страны ЕС поддержали данный шаг против РФ.

Между тем ЕС включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников.

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