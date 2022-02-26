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Угорщина не блокуватиме санкції проти РФ, - Орбан

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Будапешт, Субота 26 лютого 2022 15:48
Угорщина не блокуватиме санкції проти РФ, - Орбан Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Марія Кучерявець

Угорщина підтримає всі санкції Європейського Союзу проти Росії. Країна не збирається блокувати будь-які обмеження.

Про це повідомив РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Reuters.

"Угорщина ясно дала зрозуміти, що ми підтримуємо всі санкції, ми нічого не блокуватимемо, тому те, про що можуть домовитися прем'єр-міністри Європейського союзу, ми приймаємо та підтримуємо. Настав час об'єднатися, це війна", - сказав він, додавши, що мирні зусилля є найважливішими.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкинув звинувачення щодо блокування відключення РФ від SWIFT.

Нагадаємо, Німеччина підтримала відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT. Таким чином, всі країни ЄС підтримали даний крок проти РФ.

Тим часом ЄС включив в санкційні списки президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників.

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