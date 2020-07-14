Также можно получить разрешение от полиции
Венгрия с 15 июля разрешает въезд определенным категориям украинцев. Также возможен въезд по разрешению полиции.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.
Так, с 15 июля право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:
Также отмечается, что в других случаях, в том числе когда человек прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, въезд в Венгрию для украинцев возможен только после получения разрешения венгерской полиции.
"В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов", - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что на границе с Венгрией очередь из двух сотен автомобилей.
Также РБК-Украина писало, как можно избежать карантина и попасть в Венгрию.