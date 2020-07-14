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На границе с Венгрией очередь из двух сотен автомобилей

Закарпатская область, Вторник 14 июля 2020 15:17
На границе с Венгрией очередь из двух сотен автомобилей
Фото: проверка документов на границе (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Украинцы массово отправились в Венгрию

На границе с Венгрией перед пунктом пропуска "Тиса" сформировалась большая очередь из автомобилей, которые направляются на выезд из Украины. Оформления ожидают около 200 транспортных средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Одной из причин давки на границе называется возможность транзитного проезда по территории Венгрии украинцами, которые имеют право на проживание в странах-членах ЕС.

Еще одной причиной скопления людей пограничники называют недавнее решение правительства Венгрии об усилении противоэпидемических ограничений во время въезда в страну.

Напомним, завтра Венгрия усиливает карантин из-за несколько новых вспышек коронавируса. Гражданам из стран "желтой" и "красной" зон придется проходить двухнедельную обсервацию. Ограничения касаются и украинцев.

РБК-Украина писало, как можно избежать карантина и попасть в Венгрию.

Правила въезда для граждан Украины усилила также Хорватия. Теперь украинцам придется проходить проверку на COVID-19 или 14 дней быть в изоляции.

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