Можна також отримати дозвіл від поліції
Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців. Також можливий в'їзд з дозволу поліції.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.
Так, з 15 липня право в'їзду в Угорщину мають громадяни України, які:
Також зазначається, що в інших випадках, в тому числі коли людина прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, в'їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.
"Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т. д.) потрібно заповнити угорською або англійською мовою і подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні
Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною чергу з двох сотень автомобілів.
Також РБК-Україна писало, як можна уникнути карантину і потрапити в Угорщину.