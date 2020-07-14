Фото: перевірка документів на кордоні (dpsu.gov.ua)

Можна також отримати дозвіл від поліції

Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців. Також можливий в'їзд з дозволу поліції.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.

Так, з 15 липня право в'їзду в Угорщину мають громадяни України, які:

є членами родини громадян Угорщини;

мають дійсний дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей;

мають дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни понад 90 днів;

прибувають з країн з середнім рівнем поширення коронавірусу;

прибувають з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу;

у межах тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин

Також зазначається, що в інших випадках, в тому числі коли людина прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, в'їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.

"Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т. д.) потрібно заповнити угорською або англійською мовою і подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною чергу з двох сотень автомобілів.

Також РБК-Україна писало, як можна уникнути карантину і потрапити в Угорщину.