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Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців

Будапешт, Вівторок 14 липня 2020 15:40
Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців
Фото: перевірка документів на кордоні (dpsu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Можна також отримати дозвіл від поліції

Угорщина з 15 липня дозволяє в'їзд певним категоріям українців. Також можливий в'їзд з дозволу поліції.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.

Так, з 15 липня право в'їзду в Угорщину мають громадяни України, які:

  • є членами родини громадян Угорщини;
  • мають дійсний дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей;
  • мають дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни понад 90 днів;
  • прибувають з країн з середнім рівнем поширення коронавірусу;
  • прибувають з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу;
  • у межах тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин

Також зазначається, що в інших випадках, в тому числі коли людина прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, в'їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.

"Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т. д.) потрібно заповнити угорською або англійською мовою і подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин", - йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною чергу з двох сотень автомобілів.

Також РБК-Україна писало, як можна уникнути карантину і потрапити в Угорщину.

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