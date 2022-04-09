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В Венгрии заявили, что оплата газа России не нарушает санкции ЕС

Фото: в Венгрии заявили, что оплата газа России не нарушает санкции ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Венгрии отреагировали на предупреждение от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Заявили, что оплата российского газа рублями не будет нарушать санкции против страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя венгерского правительства Золтана Ковача в интервью для CNN.

По словам Ковача, Венгрия имеет с Россией двусторонний контакт, в связи с чем выбор валюты является якобы техническим вопросом.

"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов по нефти и газу. Согласно им, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода любой санкционной политики Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%", - добавил Ковач.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, оплачивать газ России рублями, есть нарушением санкций.

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