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В Венгрии зафиксировали первые случаи "британского" коронавируса

Будапешт, Среда 13 января 2021 14:26
В Венгрии зафиксировали первые случаи "британского" коронавируса
Фото: врач (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Венгрии впервые выявлены случаи заражения британским штаммом коронавируса. Новый штамм вируса обнаружили у трех пациентов.

Об этом заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, передает Reuters.

"Было очевидно, что Венгрия также не сможет избежать этого варианта", - заявила она.

Напомним, в конце декабря новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до Канады.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

"Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Добавим, что мутировавший вид COVID может заменить другие в Европе и части Азии.

В ВОЗ также сообщали, что "британский" штамм коронавируса выявили по меньшей мере в 50 странах. При этом в организации отмечали, что данный вариант отличается от мутации коронавируса, которая была выявлена в Южной Африке и зафиксирована в 20 странах.

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