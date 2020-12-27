В Канаде обнаружили первые случаи заражения новым штаммом COVID-19

Фото: карантин (РБК-Украина)

Новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.

Об этом сообщается на сайте провинции Онтарио.

Инфицированные - пара из муниципалитета Дарем. Они не совершали путешествий и не были подвержены особому риску заражения. В настоящее время они находятся на самоизоляции.

С полуночи 26 декабря в провинции действуют жесткие ограничительные меры. Онтарио находится на втором месте по числу заражений COVID-19, уступая Квебеку.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции подтвердили первый случай заражения новым штаммом, у зараженного легкая форма заболевания.

Кроме того, в Японии обнаружили случаи заражения новым типом COVID-19.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразнее других.