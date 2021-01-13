ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Угорщині зафіксували перші випадки "британського" коронавірусу

Будапешт, Середа 13 січня 2021 14:26
В Угорщині зафіксували перші випадки "британського" коронавірусу
Фото: лікар (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Угорщині вперше виявлені випадки зараження британським штамом коронавірусу. Новий штам вірусу виявили у трьох пацієнтів.

Про це заявила головний санітарний лікар Угорщини Сесілія Мюллер, передає Reuters.

"Було очевидно, що Угорщина також не зможе уникнути цього варіанту", - заявила вона.

Нагадаємо, в кінці грудня новий штам коронавірусу, який почав активно поширюватися у Великобританії, дістався до Канади.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

"Чим більше вірус поширюється, тим більше шансів для появи його варіацій", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Додамо, що мутований вид COVID може замінити інші в Європі і частини Азії.

У ВООЗ також повідомляли, що "британський" штам коронавірусу виявили щонайменше в 50 країнах. При цьому в організації відзначали, що даний варіант відрізняється від мутації коронавірусу, яка була виявлена в Південній Африці і зафіксована у 20 країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі УгорщинаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся