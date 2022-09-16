UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Венгрии увидели возможность России объявить о победе в любое время

Фото: Венгрия увидела возможность РФ объявить о победе в любое время (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У России в войне с Украиной настолько серьезное преимущество, что она может объявить победу в любой момент.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Hirlap.

"У России так много преимуществ, что они могут сами сказать, что такое победа, и объявить о своей победе практически в любое время", - заявил венгерский политик.

По словам Гуйяша, Россия и Украина находятся в ситуации, из которой очень трудно найти выход. Он добавил, что решением самых серьезных проблем должен быть мир.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Причиной стала коррупция в правительстве премьер-министра Виктора Орбана.

Также мы писали, что Венгрия потребовала от Еврокомиссии гарантий, что российская ядерная энергетика не попадет под ограничения Европейского союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВторжение России в Украину