В Угорщині побачили можливість Росії оголосити про перемогу у будь-який час

Росія має у війні з Україною настільки серйозну перевагу, що вона може оголосити перемогу будь-якої миті.
Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap.
"У Росії так багато переваг, що вони можуть самі сказати, що таке перемога, і оголосити про свою перемогу практично будь-коли", - заявив угорський політик.
За словами Гуйяша, Росія та Україна перебувають у ситуації, з якої дуже важко знайти вихід. Він додав, що вирішенням найсерйозніших проблем має бути мир.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини . Причиною стала корупція в уряді прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Також ми писали, що Угорщина зажадала від Єврокомісії гарантій того , що російська ядерна енергетика не потрапить під обмеження Європейського союзу.
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