В Угорщині побачили можливість Росії оголосити про перемогу у будь-який час

Росія має у війні з Україною настільки серйозну перевагу, що вона може оголосити перемогу будь-якої миті.

Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap .

"У Росії так багато переваг, що вони можуть самі сказати, що таке перемога, і оголосити про свою перемогу практично будь-коли", - заявив угорський політик.

За словами Гуйяша, Росія та Україна перебувають у ситуації, з якої дуже важко знайти вихід. Він додав, що вирішенням найсерйозніших проблем має бути мир.