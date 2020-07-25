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В Венгрии устроили масштабный протест за вмешательство Орбана в медиа

Будапешт, Суббота 25 июля 2020 12:40
В Венгрии устроили масштабный протест за вмешательство Орбана в медиа
Фото: протест в Венгрии (index.hu)
Автор: Андрей Козловский

В этом протесте приняли участие представители оппозиционной либеральной партии и националистической партии

Сегодня, 25 июля, в Будапеште (Венгрия) тысячи людей вышли на протест против ограничения свободы СМИ. Митингующих возмутило заявление об увольнении большинства журналистов самого популярного в стране независимого издания Index.hu.

Об этом сообщает Index.hu.

Как сообщается, протестующие прошли от редакции к официальной резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выкрикивая "демократия!" и "с нас довольно". Таким образом, они выражали недовольство из-за внешнего вмешательства в работу редакции Index.

В этом протесте также приняли участие представители оппозиционной либеральной партии Momentum и националистической партии Jobbik.

Напомним, вчера три редактора, а также более 70 сотрудников независимого новостного сайта Index написали заявления об увольнении после того как уволился их главный редактор, что по их словам, было "открытой попыткой оказать давление".

Напомним, премьєр-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке четырех министров через массовые протесты, которые охватили страну и там продолжаются уже две недели.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

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