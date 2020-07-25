В Угорщині влаштували масштабний протест через втручання Орбана в роботу медіа

Фото: протест в Угорщині (index.hu)

У цьому протесті взяли участь представники опозиційної ліберальної партії та націоналістичної партії

Сьогодні, 25 липня, у Будапешті (Угорщина) тисячі людей вийшли на протест проти обмеження свободи ЗМІ. Мітингарів обурила заява про звільнення більшості журналістів найпопулярнішого в країні незалежного видання Index.hu.

Про це повідомляє Index.hu.

Як повідомляється, протестувальники пройшли від редакції до офіційної резиденції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, викрикуючи "демократія!" і "з нас досить". Таким чином, вони висловлювали незадоволення через зовнішнє втручання в роботу редакції Index.

У цьому протесті також взяли участь представники опозиційної ліберальної партії Momentum та націоналістичної партії Jobbik.

Нагадаємо, вчора три редактори, а також понад 70 співробітників незалежного новинного сайту Index написали заяви про звільнення після того як звільнився їх головний редактора, що за їхніми словами, було "відкритою спробою чинити тиск".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставки чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну та тривають там вже два тижні.

Крім того, раніше повідомлялось, що в Єрусалимі і Тель-Авіві продовжилися масові мітинги проти посилення обмежень на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.