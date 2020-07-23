Протесты в Болгарии: четверо министров уходят в отставку

Митингующие требуют отставки всего правительства
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке четырех министров из-за массовых протестов, которые охватили страну и продолжаются уже две недели. Однако митингующие требуют отставки всего правительства, генерального прокурора Ивана Гешева из-за коррупции на высоком политическом уровне.
Об этом сообщает BGNES.
Как сообщается, в отставку ушли министры финансов, экономики, внутренних дел и туризма. О первых трех было известно еще на прошлой неделе, когда премьер-министр попросил их уйти из-за предположения о сговоре с оппозиционной этнической турецкой партией ДПС.
Однако министр туризма Николина Ангелкова подала в отставку из-за стагнации в туристическом секторе, вызванную коронавирусным кризисом.
"Мы приняли отставку Владислава Горанова, Младена Маринова, Эмиля Караниколова, а также Николины Ангелковой" - сказал Борисов.
Напомним, прошлого премьер-министр попросил трех министров оставить свои посты.
Также ранее сообщалось, что в болгарской столице Софии проходит протест против правительства в поддержку действующего президента Румена Радева.