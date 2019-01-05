В Венгрии тысячи людей вышли на акцию протеста против "рабского труда"

Фото: протесты в Венгрии (Reuters)

Участие в акции протеста против "закона о рабстве" приняли участие более 10 тыс. людей

Сегодня, 5 января, в Будапеште (Венгрия) состоялась многотысячная акция протеста против изменений трудового законодательства, который протестующие называют "законом о рабстве". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, более 10 тысяч венгров вышли на акцию протеста против изменений трудового кодекса и против политики правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Отмечается, что митингующие прошли по центру Будапешта к зданию парламента, выкрикивая "Мы не будем рабами!" и "Грязная Фидес" (правящая партия Венгрии - ред.). Также некоторые протестующие несли плакаты с призывами к "национальной забастовке".

Кроме того, протестующие критиковали ложное освещение событий со стороны государственного телерадиовещания, ограничения академических свобод в стране и коррупцию в правительстве.

Напомним, что в пятницу, 21 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялась многотысячная акция протеста против изменений в трудовой кодекс, в частности против годового увеличения внеурочных часов.

Добавим, 12 декабря в Будапеште (Венгрия) состоялся митинг против изменений в трудовой кодекс, в частности против годового увеличения внеурочных часов. Несколько сотен протестующих сначала собрались на площади Кошут перед парламентом, а затем двинулись Будапештом, призывая прохожих присоединяться к акции протеста.