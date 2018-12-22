ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Будапеште состоялся протест против "рабского труда"

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 13:02
В Будапеште состоялся протест против "рабского труда"
Фото: акция протеста в Будапеште (AP)

В акции протеста приняли участие почти 5 тыс. активистов

В пятницу, 21 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялась многотысячная акция протеста против изменений трудового кодекса, в частности против годового увеличения внеурочных часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, в акции протеста приняли участие почти 5 тыс. человек. Активисты собрались под зданием венгерского парламента и отправились к офису президента страны Яноша Адера.

Отмечается, что Адер подписал реформу трудового законодательства, которая была названа "рабской". Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы на год с 250 до 400.

Напомним, в среду, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялся митинг против изменений в трудовом кодексе, в частности против годового увеличения внеурочных часов. Несколько сотен протестующих сначала собрались на площади Кошут перед парламентом, а затем двинулись Будапештом, призывая прохожих присоединяться к акции протеста.

Добавим, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции погибли 10 человек. В результате столкновения с грузовиком, который был остановлен из-за блокады дороги "желтыми жилетами", погиб 36-летний мужчина.

В ходе протестов в Барселоне пострадали десятки человек В Португалии произошли столкновения между "желтыми жилетами" и полицией
Новости Украины БудапештВенгрияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь