В Угорщині тисячі людей вийшли на акцію протесту проти "рабської праці"

Фото: протести в Угорщині (Reuters)

Участь в акції протесту проти "закону про рабство" взяли участь більше 10 тис. людей

Сьогодні, 5 січня, в Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін до трудового законодавства, який протестувальники називають "законом про рабство". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, більше 10 тисяч угорців вийшли на акцію протесту проти змін до трудового кодексу та проти політики уряду на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Зазначається, що мітингувальники пройшли центром Будапешту до будівлі парламенту вигукуючи "Ми не будемо рабами!" та "Брудна Фідес" (правляча партія Угорщини, - ред.). Також деякі протестувальники несли плакати з закликами до "національного страйку".

Крім того, протестувальники критикували неправдиве висвітлення подій з боку державного телерадіомовлення, обмеження академічних свобод у країні та корупцію в уряді.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 грудня, у Будапешті (Угорщина) відбулася багатотисячна акція протесту проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин.

Додамо, 12 грудня у Будапешті (Угорщина) відбувся мітинг проти змін до трудового кодексу, зокрема проти річного збільшення позаурочних годин. Кількасот протестувальників спочатку зібралися на площі Кошут перед парламентом, а згодом рушили Будапештом, закликаючи перехожих долучатися до акції протесту.