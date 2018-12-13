В Будапеште протестуют против "рабского труда"

Фото: протесты в Венгрии (Getty Images)

Изменения в трудовой кодекс Венгрии не поддерживают большинство граждан

В столице Венгрии Будапеште в среду, 12 декабря начался многотысячный митинг против изменений в трудовой кодекс, в частности - против годового увеличения внеурочных часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Венгерская оппозиция уже назвала новый закон, по которому количество внеурочных часов вырастет с 250 до 400 (в зависимости от условий конкретного коллективного договора), "законом о рабском труде".

Демонстранты также выступают против реформы судебной системы, за которую сегодня проголосовалj проправительственное парламентское большинство.

Несколько сотен протестующих сначала собрались на площади Кошут перед парламентом, а затем прошли по Будапешту, призывая прохожих присоединяться к акции протеста, после чего количество участников увеличилось.

Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, иногда против демонстрантов стражи порядка применяли слезоточивый газ.

Поздно вечером демонстранты вновь вернулись под стены парламента, молодежь пыталась штурмовать полицейский кордон на входе в здание Национального собрания Венгрии - их время от времени оттесняют назад, применяя слезоточивый газ.

Оппозиция называет нововведения неконституционными и не принимала участия в голосовании.

По данным опроса консалтинговой компании Policy Agenda, 83 процента работающих не поддерживают упомянутые изменения в трудовое законодательство.

Напомним, во Франции в связи с протестами "желтых желетов" президент Эмманюэль Макрон 10 декабря объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение.